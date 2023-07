Attributo dell abito sacerdotale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attributo dell abito sacerdotale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TALARE

Significato/Curiosità : Attributo dell abito sacerdotale

La talare è un attributo distintivo dell'abito sacerdotale utilizzato in alcune tradizioni religiose. È un indumento lungo che copre il corpo dal collo ai piedi e di solito è di colore nero. La talare rappresenta un simbolo di consacrazione e di ruolo religioso all'interno della comunità ecclesiastica. È indossata dai sacerdoti come segno di rispetto e dedizione al servizio religioso. Oltre al significato simbolico, la talare offre anche praticità e uniformità all'interno della cerimonia religiosa. Attraverso l'uso della talare, i sacerdoti sono identificati e riconosciuti come guide spirituali all'interno della loro comunità.

