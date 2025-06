Allevamento di batteri nei cruciverba: la soluzione è Coltura

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Allevamento di batteri' è 'Coltura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLTURA

Curiosità e Significato di "Coltura"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Coltura più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Coltura.

Perché la soluzione è Coltura? Il termine coltura si riferisce all'atto di crescere e moltiplicare batteri in un ambiente controllato, come un laboratorio. Questo processo è fondamentale per la ricerca scientifica e le applicazioni biotecnologiche, poiché permette di studiare le caratteristiche dei microrganismi e di sviluppare farmaci, vaccini e altre tecnologie utili. Insomma, la coltura di batteri è come un giardino, dove si seminano e si curano organismi invisibili agli occhi, ma essenziali per la nostra salute

Come si scrive la soluzione Coltura

Hai trovato la definizione "Allevamento di batteri" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

L Livorno

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O B I A N C R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARBONI" CARBONI

