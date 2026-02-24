Il Lucio di un avventura e dieci ragazze

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Lucio di un avventura e dieci ragazze' è 'Battisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BATTISTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Lucio di un avventura e dieci ragazze" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Lucio di un avventura e dieci ragazze". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Battisti? Lucio è il protagonista di un racconto che coinvolge una serie di esperienze emozionanti, durante le quali incontra dieci ragazze con personalità diverse. La sua avventura è ricca di momenti intensi e di scoperte che lo aiutano a conoscere meglio se stesso e gli altri. La narrazione si concentra sulle sue emozioni e sui legami instaurati lungo il percorso, creando un quadro di crescita personale e di incontri significativi. La storia si conclude lasciando spazio a nuove avventure per il protagonista.

La definizione "Il Lucio di un avventura e dieci ragazze" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Lucio di un avventura e dieci ragazze" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Battisti:

B Bologna A Ancona T Torino T Torino I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Lucio di un avventura e dieci ragazze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

