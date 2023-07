Messaggi inviati tramite cellulare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Messaggi inviati tramite cellulare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SMS

Significato/Curiosita : Messaggi inviati tramite cellulare

messaggi di testo da un telefono cellulare a un altro, ed è per estensione comunemente usato in italiano per indicare ogni singolo messaggio inviato con... Vedi sms (disambigua). aiuto sms (info file) segnale audio in codice morse (sms sms) di arrivo di un messaggio sms su un cellulare il termine sms (sigla... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 luglio 2023

