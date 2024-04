La Soluzione ♚ Spediti ma non inviati

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Spediti ma non inviati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LESTI

Curiosità su Spediti ma non inviati: Il messaggio veniva inviato a londra. la velocità di trasmissione raggiungeva le 30 parole al minuto. ogni giorno venivano spediti aerogrammi che la mattina... La funicolare di Bergamo Alta è uno dei due impianti di funicolare della città di Bergamo. Costruita nel 1887, collega la città alta al centro cittadino.

Altre Definizioni con lesti; spediti; inviati;