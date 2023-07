Alla fine di ogni rampa tra un piano e l altro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alla fine di ogni rampa tra un piano e l altro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAPOSCALA

Significato/Curiosità : Alla fine di ogni rampa tra un piano e l altro

Alla fine di ogni rampa tra un piano e l'altro o caposcala, si trova un importante punto di transizione negli edifici. Questo spazio di connessione è essenziale per il passaggio agevole tra i livelli ed è spesso arricchito da elementi architettonici e design funzionale. L'area può essere caratterizzata da una scala a chiocciola elegante e sofisticata o da una scalinata ampia e maestosa. Talvolta, sono presenti piani intermedi per permettere una sosta e ammirare l'ambiente circostante. Le caposcala possono essere una dichiarazione di stile, con corrimano artistici e illuminazione accattivante. Oltre all'aspetto estetico, devono essere progettate con cura per garantire la sicurezza e l'accessibilità universale.

Altre risposte alla domanda : Alla fine di ogni rampa tra un piano e l altro : alla; fine; ogni; rampa; piano; altro; Strumento simile alla cetra; Relative alla vita campagnola; Una situazione dalla quale è bene uscire presto; Allegri ed alla mano; La bevanda alla spina; È la fine di tutto; È fine nei buongustai; Un tipo di fine stra; Scopo fine ; La fine dei cicisbei; ogni azienda ne ha uno sociale; Cambia ogni giorno; Lavorano in incogni to; Un incogni ta algebrica; Si tende a ogni tiro; Il nome del barone rampa nte di Calvino; È rampa nte per Italo Calvino; rampa nte scalatore o scalatrice sociale; Il Calvino autore de II barone rampa nte; Tifosi del Cavallino rampa nte; Renzo piano ne è un esponente; Andare al piano di sopra; Il piano architetto e senatore; Lo sono piano Calatrava e Libeskind; Il piano Grande Architetto; Tutt altro che acerbo; Nome con un altro nome; Fa presa tra un mattone e l altro ; Tutt altro che buono; altro nome del dio Odino;

Cerca altre Definizioni