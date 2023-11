La definizione e la soluzione di: Sostanza usata per rendere lucidi i capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GEL

Significato/Curiosita : Sostanza usata per rendere lucidi i capelli

Pellicole o lucidi, si procede alla preparazione dei telai per serigrafia. tramite apposite attrezzature vengono tensionati i tessuti per serigrafia scelti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sostanza usata per rendere lucidi i capelli : sostanza; usata; rendere; lucidi; capelli; sostanza grassa e untuosa; Si dice di una sostanza che facilita l assorbimento di un liquido; sostanza come l albumina; sostanza che stimola Fazione del cuore; sostanza estratta dalle patate; Lega usata in aeronautica; La storica 4×4 usata dai marines; Pianta ed essenza orientale usata in profumeria; Una salsa rossa usata dal barman; Miscela di sabbia e torba usata in giardino; rendere pan focaccia; rendere più resistente; Studia le tecniche per rendere insensibili i pazienti; Studia le tecniche per rendere insensibili i pazienti; Un modo di rendere piccante; Tutt altro che lucidi ; Niente affatto lucidi ; Tessuti lucidi ; Ornato di lucidi ricami; Rende lucidi i pavimenti; capelli avvolti a ciambella; Bianco di capelli ; Scura di capelli ; Così sono i capelli lievemente ondulati; Così sono i capelli colorati artificialmente;

Cerca altre Definizioni