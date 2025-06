Riuscire a portare su una falsa strada nei cruciverba: la soluzione è Depistare

DEPISTARE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Depistare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Depistare? Depistare significa guidare qualcuno fuori strada o confonderlo, spesso con l'intento di nascondere la verità o deviare l'attenzione. È un termine usato sia in ambito quotidiano che in quello investigativo, dove si cerca di sviare le indagini o i sospetti. In sostanza, si tratta di creare un diversivo per mettere in difficoltà chi cerca di scoprire qualcosa.

D Domodossola

E Empoli

P Padova

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

