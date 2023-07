Non cambiato nel tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non cambiato nel tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IMMUTATO

Significato/Curiosità : Non cambiato nel tempo

"Immutato" è un aggettivo che descrive qualcosa che non è cambiato nel tempo, che è rimasto costante o inalterato. Può riferirsi a una persona, a un oggetto, a un luogo o a un concetto che ha mantenuto le sue caratteristiche fondamentali nel corso degli anni. L'immobilità può essere intesa in termini fisici, come un paesaggio naturale che è rimasto immutato nel corso dei secoli, o in termini concettuali, come principi o tradizioni che hanno resistito al passare del tempo. L'immobilità può essere vista sia come un segno di stabilità e continuità che come una mancanza di evoluzione o adattamento. In ogni caso, l'immobilità può essere un tratto peculiare e notevole che caratterizza qualcosa che si mantiene immutato nel corso del tempo.

