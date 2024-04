La Soluzione ♚ Una bottega di minuteria La definizione e la soluzione di 8 lettere: Una bottega di minuteria. MERCERIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una bottega di minuteria: Ray Mercer (Jacksonville, 4 aprile 1961) è un ex pugile, kickboxer e artista marziale misto statunitense. Soprannominato "Merciless" ("Senza pietà"), ha un record di 36-7-1 (con 26 successi prima del limite). Nel corso della sua carriera ha affrontato atleti prestigiosi come Lennox Lewis, Evander Holyfield, Tommy Morrison, Wladimir Klitschko e Larry Holmes, ed è stato campione del mondo WBO. Ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Seoul nel 1988. Dal 2004 ha anche intrapreso la carriera da kickboxer. Nel suo primo match è stato sconfitto da Musashi. Sostantivo Significato e Curiosità su: Ray Mercer (Jacksonville, 4 aprile 1961) è un ex pugile, kickboxer e artista marziale misto statunitense. Soprannominato "Merciless" ("Senza pietà"), ha un record di 36-7-1 (con 26 successi prima del limite). Nel corso della sua carriera ha affrontato atleti prestigiosi come Lennox Lewis, Evander Holyfield, Tommy Morrison, Wladimir Klitschko e Larry Holmes, ed è stato campione del mondo WBO. Ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Seoul nel 1988. Dal 2004 ha anche intrapreso la carriera da kickboxer. Nel suo primo match è stato sconfitto da Musashi. merceria f (pl.: mercerie) (economia) (commercio) (tessile) (abbigliamento) attività commerciale in cui si vendono oggetti per cucire Sillabazione mer | ce | rì | a Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

La risposta a Una bottega di minuteria

MERCERIA

