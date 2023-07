Cose di poco conto minuzie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cose di poco conto minuzie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FUTILITÀ

Significato/Curiosità : Cose di poco conto minuzie

Le cose di poco conto o le minuzie, spesso definite futilità, si riferiscono a dettagli insignificanti o questioni di scarsa importanza. Questi possono includere piccole preoccupazioni, discussioni frivole o attività che hanno poco impatto sulle questioni più significative della vita. Le minuzie possono essere considerate banali o superficiali, poiché non contribuiscono in modo sostanziale alla crescita personale o al progresso generale. Mentre è importante non sottovalutare l'importanza delle piccole gioie e piaceri quotidiani, è altrettanto essenziale concentrarsi sulle questioni essenziali, come il benessere personale, le relazioni significative e gli obiettivi a lungo termine, per ottenere una vita soddisfacente e significativa.

Altre risposte alla domanda : Cose di poco conto minuzie : cose; poco; conto; minuzie; Ci vuole per realizzare le cose difficili; Gruppo di tre cose ; Non si dà alle cose frivole; Si dice di cose che non servono a nulla; Sono cose ; Una parete di poco spessore; Ripiegato in poco spazio; poco illuminato; A poco a poco progressivamente; Locuzione per dire per poco a stento; Anagramma di conto rta che rima con fiato; Sul conto corrente figura come una sottrazione; Le ultime cifre di un conto alla rovescia; I conto rni di certe macchie; Accompagnare una pietanza con il conto rno;

Cerca altre Definizioni