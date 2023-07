Verifica di un peso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verifica di un peso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TARATURA

Significato/Curiosita : Verifica di un peso

La verifica dei fatti (anche verifica delle fonti, spesso indicato con l'anglicismo fact-checking), nel lessico del giornalismo, è il lavoro di accertamento... Strumento di riferimento, definito campione. la taratura non va confusa con la calibrazione, infatti, la taratura è un'operazione che permette di definire le... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

