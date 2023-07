Un tessuto assorbente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tessuto assorbente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPUGNA

Significato/Curiosità : Un tessuto assorbente

Un tessuto assorbente, comunemente noto come spugna, √® un materiale poroso con la capacit√† di assorbire liquidi o umidit√†. √ą composto da fibre naturali o sintetiche intrecciate insieme per creare una struttura morbida e porosa. La spugna ha la capacit√† di trattenere e trattenere grandi quantit√† di liquido grazie alla sua struttura a pori aperti. Questo lo rende ideale per l'uso in vari contesti, come la pulizia di superfici, il lavaggio dei piatti o il bagno. La spugna √® anche ampiamente utilizzata nel campo della cosmetica e dei prodotti per la cura personale, come spugne da bagno e applicatori di trucco.

