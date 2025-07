Vasti nei cruciverba: la soluzione è Ampi

AMPI

Curiosità e Significato di Ampi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ampi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ampi.

Perché la soluzione è Ampi? Vasti deriva dall'aggettivo latino vastus ed indica qualcosa di enorme o molto ampio. Si utilizza per descrivere spazi grandi, territori estesi o ambienti spaziosi. In italiano, il termine sottolinea la vastità di un'area o di una dimensione, evocando sensazioni di immensità e apertura. È spesso impiegato in letteratura e comunicazione per dipingere ambienti o scenari grandiosi e sconfinati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I vasti edifici delle fiereErano più vasti dei regniVasti spaziosiPaese sudamericano con vasti giacimenti di litioOperaio addetto a vasti specchi evaporanti

Come si scrive la soluzione Ampi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Vasti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

M Milano

P Padova

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O N I G R H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORANGHI" ORANGHI

