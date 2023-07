sistema basato sui lingotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: sistema basato sui lingotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AUREO

Significato/Curiosita : Sistema basato sui lingotti

Automatica in italia. il sistema utilizzato per la metropolitana di torino è il val208. quello del capoluogo piemontese è l'unico sistema val a impiegare convogli... Disambiguazione – se stai cercando il nome proprio di persona, vedi aurea (nome). l'aureo, (lat. aureus; pl. aurei) era una moneta d'oro di roma antica (lat. aureus... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : sistema basato sui lingotti : sistema; basato; lingotti; sistema zione del carico della nave; sistema di pagamento online cofondato da Elon Musk; Allo stello livello di un sistema gerarchico; Si effettuano periodicamente in un sistema informatico; Riporta allo stato iniziale un sistema informatico; Principio matematico basato sulla somma dei quadrati dei cateti; basato su un analisi troppo superficiale; basato su ipotesi; basato su uno sbaglio; Metodo di cura basato su essenze vegetali; lingotti , formelle; Lo si conserva in lingotti ; lingotti metallici; Si fonde in lingotti ;

Cerca altre Definizioni