La Soluzione ♚ Il sistema di composizione musicale basato sulla scala naturale La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : DIATONIA

Curiosità su Il sistema di composizione musicale basato sulla scala naturale: Una scala diatonica (dal Greco data = diatonìa, DIA per e TONOS tono) è una scala eptafonica, in cui le 7 note si susseguono secondo una precisa composizione di 7 intervalli, composta da 5 toni + 2 semitoni nel totale, disposti in una sequenza combinata e crescente come: 2 toni, 1 semitono, 3 toni, 1 semitono (T T S T T T S).

