Scrisse Niente di nuovo sul fronte occidentale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse Niente di nuovo sul fronte occidentale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : REMARQUE

Significato/Curiosità : Scrisse Niente di nuovo sul fronte occidentale

"Niente di nuovo sul fronte occidentale" è un celebre romanzo antimilitarista scritto da Erich Maria Remarque. Pubblicato nel 1929, il libro racconta la storia di un giovane soldato tedesco, Paul Bäumer, che combatte durante la Prima Guerra Mondiale. Remarque dipinge un quadro crudo e realistico degli orrori e degli effetti devastanti della guerra sulla psicologia dei soldati. Il romanzo affronta temi come la disumanizzazione, la brutalità della guerra e la perdita dell'innocenza. "Niente di nuovo sul fronte occidentale" ebbe un grande impatto e contribuì a sensibilizzare il pubblico sulle conseguenze distruttive dei conflitti bellici. L'opera di Remarque continua a essere un importante riferimento nella letteratura pacifista e un monito contro gli orrori della guerra.

