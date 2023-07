I punti sui tessuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I punti sui tessuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : POIS

Significato/Curiosita : I punti sui tessuti

Il raso o satin è un tessuto fine, lucido, uniforme, liscio, dalla mano morbida. costruito con armatura a raso, in cui i punti di legatura sono radi e... La maglia a pois (fr. maillot à pois) è la maglia che viene indossata dal leader di una delle classifiche accessorie di alcune corse a tappe di ciclismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : I punti sui tessuti : punti; tessuti; Uno spunti no esotico; Insetto a punti ni; I punti scolastici; Un rapido spunti no; Taccuino per appunti ; I tessuti in pinacoteca; Rivendita di tessuti ; Lo studio dei tessuti animali; Lo producono dei tessuti che si sfregano; L effetto a pieghe nei tessuti ;

Cerca altre Definizioni