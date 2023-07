Particelle nucleari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Particelle nucleari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PROTONI

Le particelle nucleari, o protoni, sono costituenti fondamentali degli atomi. Hanno una carica positiva e sono situate nel nucleo atomico insieme ai neutroni. I protoni sono formati da quark, particelle elementari con carica elettrica frazionaria. La loro massa è circa 1.6726 x 10^-27 kg. Essi interagiscono tramite forze nucleari forti, responsabili della coesione del nucleo atomico. La carica positiva dei protoni è bilanciata dalla presenza degli elettroni, che orbitano intorno al nucleo. La stabilità degli atomi dipende dal numero di protoni, determinando l'elemento chimico corrispondente. Studiare le proprietà e le interazioni dei protoni è essenziale per comprendere la fisica delle particelle e il funzionamento dell'universo a livello microscopico.

