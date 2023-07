Papua Nuova in Oceania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Papua Nuova in Oceania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GUINEA

Significato/Curiosità : Papua Nuova in Oceania

Papua Nuova Guinea è una nazione situata nell'Oceania, nella regione sud-orientale dell'arcipelago delle isole della Melanesia. Condivide un confine terrestre con l'Indonesia a ovest e si affaccia sull'Oceano Pacifico a nord e a est. Il paese è noto per la sua diversità culturale, con oltre 800 lingue parlate e una ricca eredità indigena. La sua geografia è caratterizzata da una combinazione di maestose montagne, foreste pluviali, fiumi e coste spettacolari. Papua Nuova Guinea è rinomata per le sue incredibili bellezze naturali e la sua straordinaria biodiversità. La popolazione locale è famosa per le sue tradizioni, le arti tribali e le cerimonie. Nonostante le sfide socio-economiche, Papua Nuova Guinea attrae visitatori da tutto il mondo per la sua autenticità culturale e la sua natura incontaminata.

Altre risposte alla domanda : Papua Nuova in Oceania : papua; nuova; oceania; Il monte più alto della papua Nuova Guinea; Il desueto nome di un esteso territorio della nuova Guinea; vita nuova ; nuova Zelanda; Il filosofo della Scienza nuova ; Impresa di nuova concezione; Isole dell oceania ; Un centro culturale dell oceania ; Fa parte dell oceania ; La Nuova è in oceania ; Il più grande Stato dell oceania ;

Cerca altre Definizioni