Non mancano nelle fattorie - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : GALLINE

Significato/Curiosità : Non mancano nelle fattorie

Le galline non mancano nelle fattorie, sono animali comuni che vengono allevati per le loro uova, carne o semplicemente per compagnia. Sono specie domestiche che forniscono un'importante risorsa alimentare, le uova, e contribuiscono all'equilibrio ecologico nelle aree rurali. Le galline sono facilmente gestibili e possono adattarsi a diversi ambienti. Vengono tenute in pollai o recinti appositi e richiedono cure relative all'alimentazione, all'acqua e alla protezione dai predatori. Le loro caratteristiche sociali e il loro canto distintivo aggiungono fascino e vitalità all'ambiente rurale.

