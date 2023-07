Niente affatto lucido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Niente affatto lucido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OPACO

Significato/Curiosità : Niente affatto lucido

"Opaco" è un termine utilizzato per descrivere qualcosa che non è lucido, che manca di brillantezza o di riflessi. Rappresenta una superficie che non è trasparente o che non riflette la luce in modo intenso. L'opacità può essere applicata a materiali come la plastica, il vetro o la vernice, ma può anche riferirsi a aspetti non fisici come la comunicazione o l'idea di qualcosa che non è chiaro o facilmente comprensibile. L'opacità può essere considerata come l'opposto della trasparenza, ma può anche avere il suo fascino distintivo, offrendo un aspetto più sobrio e opaco.

