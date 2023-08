È sempre lucido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È sempre lucido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ORO

Significato/Curiosita : E sempre lucido

Del sogno lucido come «sognare sapendo di stare sognando». egli fondò il lucidity institute, un ente che sovvenziona la ricerca sui sogni lucidi, nonché... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi oro (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento chimica non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

