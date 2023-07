Nelle negazioni francesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle negazioni francesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PAS

Significato/Curiosita : Nelle negazioni francesi

('io non mangio'). si tratta dunque di una negazione discontinua, che segue la stessa struttura delle negazioni doppie come si ritrovano in italiano e genera... Pubblicamente pas – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di paros (grecia) pas – codice iso 639-3 della lingua papasena pas – codice iso 3166-2:bf... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Nelle negazioni francesi : nelle; negazioni; francesi; La camicia con le asole nelle punte del colletto; Il dispositivo che nelle auto evita il bloccaggio delle ruote in frenata; Confronta nelle sigle; Locale di svago nelle località termali; Non mancano nelle fattorie; Nelle negazioni di mademoiselle; Nelle negazioni ; Il blu dei francesi ; L inno dei francesi ; Atollo usato dai francesi per test nucleari; Parigi sulle carte francesi ; L orgoglio nazionale dei francesi ;

Cerca altre Definizioni