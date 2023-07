Il Marlon interprete de Il padrino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Marlon interprete de Il padrino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BRANDO

Significato/Curiosità : Il Marlon interprete de Il padrino

Marlon Brando è stato un celebre attore americano, famoso per la sua interpretazione iconica del personaggio di Vito Corleone nel film "Il Padrino" del 1972. Brando ha portato una profondità e una intensità straordinarie al suo ruolo, creando un personaggio indimenticabile che è diventato un simbolo della cinematografia. La sua performance nel film è stata acclamata dalla critica e gli ha valso un Oscar come Miglior Attore. Brando è considerato uno dei migliori attori di tutti i tempi e ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo del cinema con il suo talento e la sua presenza scenica magnetica.

Altre risposte alla domanda : Il Marlon interprete de Il padrino : marlon; interprete; padrino; marlon nel cast del film Ultimo tango a Parigi; Il film di Chaplin con la Loren e marlon Brando; L indimenticato marlon ; Uno dei più popolari film con marlon Brando; Il James interprete del film Misery non deve morire; La Sigourney interprete in Alien e Avatar; La Fran interprete della Tata di una nota sitcom; Il Fonda interprete del famoso film Easy Rider; L indimenticata cantante, star della disco music, interprete di Hot Stuff; Motta paese siciliano che appare ne Il padrino ; Lo è il padrino per i genitori del battezzato; Ha scritto Il padrino ; Presenziare come padrino al varo di una nave; _ Brando, ne II padrino ;

Cerca altre Definizioni