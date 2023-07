Il James nel cast de Il padrino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il James nel cast de Il padrino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

James Caan è un attore statunitense noto per il suo ruolo di Santino "Sonny" Corleone nel film "Il padrino" del 1972, diretto da Francis Ford Coppola. Nel film, Caan interpreta il primogenito della famiglia mafiosa Corleone, un personaggio impetuoso e carismatico coinvolto nei conflitti di potere e rivalità tra le famiglie criminali. La sua interpretazione di Sonny Corleone gli ha valso una nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista. James Caan ha avuto una lunga e prolificare carriera nel mondo del cinema, recitando in diversi film e serie televisive di successo.

