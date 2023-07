Farmaci antinfiammatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Farmaci antinfiammatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ASPIRINE

Significato/Curiosità : Farmaci antinfiammatori

I farmaci antinfiammatori, come l'aspirina, sono utilizzati per ridurre l'infiammazione e alleviare il dolore. Agiscono inibendo l'azione delle sostanze chimiche che causano l'infiammazione nel corpo. L'aspirina ha anche proprietà antipiastriniche, che la rendono utile nel prevenire la formazione di coaguli di sangue. Tuttavia, è importante utilizzare questi farmaci con cautela, poiché possono avere effetti collaterali come disturbi gastrici, ulcere o sanguinamento. È consigliabile consultare un medico prima di utilizzarli per determinare il dosaggio e la durata del trattamento appropriati.

