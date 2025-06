Consegnano il cibo a domicilio in bici nei cruciverba: la soluzione è Rider

Home / Soluzioni Cruciverba / Consegnano il cibo a domicilio in bici

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Consegnano il cibo a domicilio in bici' è 'Rider'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIDER

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Rider? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Rider.

Perché la soluzione è Rider? RIDER è il termine inglese che indica chi consegna cibo a domicilio in bicicletta. È il professionista che, in modo rapido e sostenibile, porta direttamente davanti alla tua porta i pasti ordinati online. Questa figura rappresenta la soluzione moderna e ecologica per rendere più comodi e veloci i servizi di consegna alimentare. Insomma, un vero e proprio eroe delle città.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Consegnano cibi in biciConsegna il cibo a domicilioEasy famoso film Anni 60Consegnano il cibo a domicilio con le biciConsegnano il cibo in biciApp per ordinare cibo a domicilio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Consegnano il cibo a domicilio in bici"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

I Imola

D Domodossola

E Empoli

R Roma

T W E R R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "WRITER" WRITER

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.