Del tutto calvo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Del tutto calvo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PELATO

"Del tutto calvo o pelato" descrive una condizione in cui una persona non ha capelli sulla testa. Può essere una caratteristica naturale o il risultato di una scelta personale. La calvizie può essere causata da fattori genetici, l'invecchiamento o malattie come l'alopecia. Le persone che scelgono di rasarsi completamente la testa, invece, possono farlo per motivi estetici o pratici. La calvizie o la testa rasata possono essere accettate come parte normale della diversità umana, e molte persone si sentono sicure e felici con questa condizione. La società sta diventando sempre più inclusiva, riconoscendo e celebrando la bellezza in tutte le sue forme, compresa la calvizie.

Altre risposte alla domanda : Del tutto calvo : tutto; calvo; La zona tutto intorno; tutto per nulla; Una tariffa tutto incluso; Un limite di chi sa tutto ; In tutto c è tre volte; Innesta i capelli al calvo ; L ometto calvo nemico di Bugs Bunny; Lo zio calvo della famiglia Addams; calvo ; Pomodoro... calvo ;

