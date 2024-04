La Soluzione ♚ Completamente calvo

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PELATO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Completamente calvo: Carlo ii, detto il calvo (francoforte sul meno, 13 giugno 823 – brides-les-bains, 6 ottobre 877), fu re dei franchi occidentali (840-877), d'aquitania... Il Monte Pelato (378 m s.l.m.) è un rilievo delle Colline Livornesi situato in provincia di Livorno, nel comune di Rosignano Marittimo. È comunemente designato – soprattutto localmente – col nome di Poggio Pelato; questa denominazione è tuttavia scorretta (quantomeno dal punto di vista della cartografia ufficiale), in quanto il Poggio Pelato è un rilievo distinto e collocato in prossimità della frazione di Gabbro.

Altre Definizioni con pelato; completamente; calvo;