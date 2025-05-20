Pomodoro da sugo

Angelo Caputo | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pomodoro da sugo' è 'Pelato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PELATO

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Perché la soluzione è Pelato? Il pomodoro da sugo è un frutto molto utilizzato in cucina per preparare salse e condimenti, grazie alla sua polpa compatta e al sapore intenso. La sua versatilità permette di ottenere sughi ricchi e saporiti, ideali per accompagnare pasta, pizza e altre pietanze. La qualità del pomodoro da sugo dipende dalla maturazione e dalla varietà coltivata, che influiscono sulla dolcezza e sull'acidità del prodotto finale. Tra le varietà più apprezzate si trova il pelato, noto per la sua carne consistente e il gusto equilibrato.

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Pomodoro da sugo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pelato

In presenza della definizione "Pomodoro da sugo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pelato'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Pomodoro da sugo
  • Risposta: PELATO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: P_____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

P Padova
E Empoli
L Livorno
A Ancona
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Pelato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pomodoro da sugo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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