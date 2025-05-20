Pomodoro da sugo
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pomodoro da sugo' è 'Pelato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PELATO
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Perché la soluzione è Pelato? Il pomodoro da sugo è un frutto molto utilizzato in cucina per preparare salse e condimenti, grazie alla sua polpa compatta e al sapore intenso. La sua versatilità permette di ottenere sughi ricchi e saporiti, ideali per accompagnare pasta, pizza e altre pietanze. La qualità del pomodoro da sugo dipende dalla maturazione e dalla varietà coltivata, che influiscono sulla dolcezza e sull'acidità del prodotto finale. Tra le varietà più apprezzate si trova il pelato, noto per la sua carne consistente e il gusto equilibrato.
Pomodoro da sugo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pelato
In presenza della definizione "Pomodoro da sugo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pelato'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Pomodoro da sugo
- Risposta: PELATO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: P_____
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Pelato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pomodoro da sugo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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