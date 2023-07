La costruzione aggiunta agli ultimi piani di un edificio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La costruzione aggiunta agli ultimi piani di un edificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOPRALZO

Significato/Curiosità : La costruzione aggiunta agli ultimi piani di un edificio

Un'opzione per aumentare lo spazio di un edificio esistente è l'aggiunta di una costruzione o un sopralzo ai suoi piani superiori. Questo processo coinvolge l'installazione di una nuova struttura sopra l'edificio esistente per creare ulteriori spazi abitabili o utilizzabili. Solitamente, la costruzione aggiunta viene realizzata in modo da fondersi con l'aspetto estetico dell'edificio originale. Può essere utilizzata per scopi residenziali o commerciali, come aggiungere nuove unità abitative o uffici. Questa soluzione offre vantaggi come l'ottimizzazione dello spazio disponibile, evitando la necessità di acquisire una nuova proprietà e mantenendo la continuità con la struttura esistente.

