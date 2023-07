Costa più dell autobus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costa più dell autobus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TAXI

Significato/Curiosità : Costa più dell autobus

Il costo di un taxi solitamente supera quello dell'autobus. Mentre l'autobus offre un trasporto pubblico a tariffe fisse e generalmente accessibili, i taxi offrono un servizio più personalizzato e immediato, ma con una tariffa più elevata. I taxi addebitano una tariffa di base, a cui si aggiunge un costo per ogni chilometro percorso o per il tempo trascorso nel traffico. Inoltre, i taxi spesso includono supplementi notturni o per il trasporto di bagagli extra. D'altra parte, l'autobus richiede un biglietto a tariffe fisse, che è generalmente più conveniente per i pendolari e le persone che desiderano risparmiare denaro durante gli spostamenti urbani.

Altre risposte alla domanda : Costa più dell autobus : costa; autobus; costa fatica agli zucconi; Che si snoda lungo la costa marina; Sporge in mare dalla costa ; In ogni circosta nza; Ha una faccia nascosta ; Ai lati dell autobus ; I posti in autobus ; In fondo all autobus ; Le fanno gli autobus ; I percorsi degli autobus e dei treni;

Cerca altre Definizioni