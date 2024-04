La Soluzione ♚ Confronta in breve

La definizione e la soluzione di 3 lettere: Confronta in breve. CFR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Confronta in breve: Longobardi, ne aveva ottenuto la protezione, ricambiando in tal modo l'aiuto ricevuto da pipino il breve con un'incoronazione formalmente illegittima. era il... cfr., o cf., è propriamente un'abbreviazione del latino confer (imperativo singolare del verbo conferre, nel senso di "confronta") o conferatur ("si confronti"), frequentemente usata come notazione bibliografica per citare ulteriori materiali o fonti che possono fornire informazioni o argomenti simili. In italiano, cfr. viene comunemente letta come se fosse un'abbreviazione di confronta. In altre lingue, tra cui inglese, francese e spagnolo, ...

