Un carattere usato nei PC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un carattere usato nei PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ARIAL

Significato/Curiosità : Un carattere usato nei PC

Arial è un carattere tipografico ampiamente utilizzato nei computer. È una font sans-serif pulita e moderna, che offre una buona leggibilità su schermi e stampa. Arial è stato sviluppato da Monotype Imaging nel 1982 come alternativa al carattere Helvetica. Ha una forma uniforme, con linee semplici e angoli morbidi, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni, come documenti di testo, presentazioni, pubblicità e siti web. Arial è ampiamente supportato dai sistemi operativi e dai software, garantendo che il testo visualizzato o stampato con questo carattere appaia coerente e accessibile su diverse piattaforme. È diventato uno dei caratteri più comunemente utilizzati e riconosciuti nel mondo digitale.

Altre risposte alla domanda : Un carattere usato nei PC : carattere; usato; Un tipo di carattere scuro e marcato; Opera a carattere riassuntivo compendio; Aggravio di carattere fiscale; Lo è il carattere in cui si scrivono i nomi comuni; Dà brio al carattere ; Materiale usato per pavimentare campi da tennis; Un verso comunemente usato nelle poesie greche e latine; Locale spesso usato per la conservazione dei vini; Una locuzione per il mercato dell usato ; È causato da un eccessiva esposizione a suoni e rumori;

Cerca altre Definizioni