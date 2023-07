Si calza senza calze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si calza senza calze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SANDALO

Significato/Curiosità : Si calza senza calze

Si calza senza calze o sandalo è un look che incarna la leggerezza e la libertà. È uno stile informale e casual, perfetto per i giorni estivi o per un tocco di rilassatezza. Questa scelta di calzature consente ai piedi di respirare e di sentirsi più liberi, evitando la sensazione di costrizione. Senza calze o con sandali, si ottiene un aspetto senza sforzo, che mette in risalto la naturale bellezza dei piedi. È un'opzione ideale per la spiaggia, una passeggiata in città o una giornata di relax. Si tratta di una scelta di stile che enfatizza la comodità e l'eleganza semplice.

