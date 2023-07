Artigiano che prende le misure e cuce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Artigiano che prende le misure e cuce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SARTO

Significato/Curiosità : Artigiano che prende le misure e cuce

Il sarto è un artigiano specializzato nella creazione di abiti su misura. Questo maestro dell'arte della sartoria è esperto nel prendere le misure del cliente, consigliare sulle scelte di stile e tessuto, e realizzare capi di alta qualità. Il sarto lavora con cura e precisione, tagliando il tessuto secondo le misure precise del cliente e cucendo ogni dettaglio a mano o con macchine da cucire specializzate. La loro abilità nel modellare i tessuti e nel creare capi che si adattano perfettamente al corpo è senza pari. I sarti combinano conoscenza tecnica e creatività per creare abiti unici che esaltano la personalità e l'eleganza del cliente. La loro maestria artigianale e l'attenzione ai dettagli li rendono veri e propri artisti nel mondo della moda su misura.

Altre risposte alla domanda : Artigiano che prende le misure e cuce : artigiano; prende; misure; cuce; L artigiano che realizzava le iscrizioni sul marmo; Lo esercita l artigiano ; artigiano che lavora per i fantini; artigiano o artista che esegue lavori di decorazione; Il partigiano Johnny : Fenoglio = La luna e i falò : x; Si prende chiudendo gli occhi; Si usano per prende re certi individui; La prende il sarto; Comprende poche lettere; Comprende ogni cosa; misure di peso; Servono a prendere le misure ; misure lineari inglesi; misure per la birra; L organo di giustizia che può revocare le misure cautelari; Ragazza che lavora cuce ndo; Se è di ferro non cuce ; Se di ferro non cuce ; Si cuce sulla suola; Ha un filo che taglia, ma non cuce ;

Cerca altre Definizioni