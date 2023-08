Si affettano per il soffritto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si affettano per il soffritto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CIPOLLE

Significato/Curiosita : Si affettano per il soffritto

Raccolte le cipolle, vengono consegnate ai produttori di cipolla da seme che si occuperanno della coltivazione. la messa a dimora delle cipolle è un'operazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si affettano per il soffritto : affettano; soffritto; Vi si affettano i tronchi; Frutti che si affettano ; Si affettano sul risotto per profumarlo; Si grattugiano o si affettano in dischetti; Agrumi che a volte s affettano ; Il suono del soffritto ; Così sono dette erbe e ortaggi da soffritto ; Serve per il soffritto ; Occorrono per il soffritto ; Ortaggio usato nel soffritto con sedano e cipolla;

Cerca altre Definizioni