Accusativo corto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accusativo corto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ACC

Significato/Curiosita : Accusativo corto

(preparare) era ovviamente staccato dal sostantivo bellum (guerra) in caso accusativo. entrambe le munizioni, la prima nata nel 1898, la seconda nel 1902 vennero... Gestione della circolazione ferroviaria acc – codone adenina-citosina-citosina che codifica per la treonina acc – codice aeroportuale iata dell'aeroporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Accusativo corto : accusativo; corto; Essi all accusativo ; Io all accusativo ; Essi... all accusativo ; Je... all accusativo ; All accusativo fa me; Attivo corto ; La zona di corto na; Abile di mano accorto ; Il padre di corto Maltese; Possono andare in corto ;

Cerca altre Definizioni