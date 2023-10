Istituto corto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Istituto corto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IST

Significato/Curiosita : Istituto corto

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi corto maltese (disambigua). «non sono un eroe, mi piace viaggiare e non amo le regole, ma ne... Il titolo. ist – nome croato dell'isola di isto (croazia) is tighennif indian standard time – fuso orario utc+5:30 icelandic standards ist – codice aeroportuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

