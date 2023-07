In tedesco è König - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In tedesco è König. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RE

Significato/Curiosita : In tedesco e könig

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi re (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento sovrani non cita le fonti necessarie o...

