La Soluzione ♚ Danneggiare per rappresaglia

La definizione e la soluzione di: Danneggiare per rappresaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Danneggiare per rappresaglia: Espressamente allo scopo di rappresaglia, [potesse] essere condannata a morte»; tuttavia, secondo l'accusa, la rappresaglia fu sproporzionata e irragionevole... Curiosità su: Espressamente allo scopo di rappresaglia, [potesse] essere condannata a morte»; tuttavia, secondo l'accusa, la rappresaglia fu sproporzionata e irragionevole... Sleepers è un film del 1996 diretto da Barry Levinson, tratto dall'omonimo romanzo autobiografico di Lorenzo Carcaterra. Sleepers (lett. "dormienti") è un'espressione gergale americana utilizzata per indicare, tra le tante cose, i ragazzi dei riformatori di cui si prevede un futuro da criminali (nell'edizione italiana, la voce narrante identifica col termine di sleepers le persone che hanno trascorso del tempo in riformatorio). Italiano Verbo Transitivo sabotare (vai alla coniugazione) (militare) distruggere qualcosa all'interno delle linee nemiche (per estensione) intralciare la realizzazione di un'opera sabotare l'approvazione di un decreto legge Pronuncia IPA: /sabo'tare/ Sillabazione sa | bo | tà | re Etimologia / Derivazione dal francese saboter, derivato di sabot ovvero "urtare con gli zoccoli". Questa definizione è nata sotto il periodo della rivoluzione industriale quando le donne, stanche d'essere sfruttate al lavoro, infilavano gli zoccoli nei macchinari per non farli funzionare correttamente Sinonimi danneggiare, rovinare, distruggere

( per estensione ) (un’azione politica, sindacale) bloccare, ostacolare, impedire, intralciare, disturbare, boicottare, fare ostruzionismo

bloccare, ostacolare, impedire, intralciare, disturbare, boicottare, fare ostruzionismo deteriorare, guastare

( senso figurato ) denigrare, svalutare

denigrare, svalutare ritardare Contrari aggiustare, riparare, ripristinare

aiutare, appoggiare, favorire, sostenere Parole derivate sabotaggio, sabotatore

Altre risposte : sabotare; danneggiare; rappresaglia;