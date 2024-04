La Soluzione ♚ Lo sportivo con la chistera La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lo sportivo con la chistera. PELOTARO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo sportivo con la chistera: Belén Cuesta Llamas (Siviglia, 24 gennaio 1984) è un'attrice spagnola, vincitrice del premio Goya alla migliore attrice protagonista 2020. Sostantivo Significato e Curiosità su: Belén Cuesta Llamas (Siviglia, 24 gennaio 1984) è un'attrice spagnola, vincitrice del premio Goya alla migliore attrice protagonista 2020. pelota ( approfondimento) f solo sing (sport) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione pe | lò | ta Pronuncia IPA: /pe'lta/ Etimologia / Derivazione dallo spagnolo pelota cioè "palla" Sinonimi palla basca Parole derivate pelotaro Altre Definizioni con pelotaro; sportivo; chistera; Drogare uno sportivo; Articolo per sportivo; Sandro giornalista sportivo della TV; Cerca altre soluzioni cruciverba

PELOTARO

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Lo sportivo con la chistera' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.