Comprendono greche e giordane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comprendono greche e giordane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GE

Significato/Curiosita : Comprendono greche e giordane

Argomento in dettaglio: città della grecia. elenco delle dieci maggiori città greche per numero di abitanti: la grecia è una repubblica parlamentare in base... Statunitense ge – simbolo chimico del germanio ge – codice vettore iata di transasia airways ge – codice iso 3166-1 alpha-2 della georgia ge – sigla provinciale...