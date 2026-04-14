Quelle Venete comprendono il Pasubio

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quelle Venete comprendono il Pasubio' è 'Prealpi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREALPI

Perché la soluzione è Prealpi? Le Prealpi rappresentano una catena montuosa che si trova tra le Alpi e le pianure, caratterizzata da rilievi meno elevati rispetto alle Alpi vere e proprie. Tra queste si inseriscono le Prealpi Venete, che includono il Pasubio, una montagna simbolo della zona. Questa catena montuosa si distingue per la sua importanza storica e naturalistica, offrendo paesaggi suggestivi e habitat ricchi di biodiversità. La presenza del Pasubio evidenzia il legame tra le Prealpi e il territorio veneto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quelle Venete comprendono il Pasubio". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Quelle Venete comprendono il Pasubio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Prealpi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Quelle Venete comprendono il Pasubio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quelle Venete comprendono il Pasubio" conferma che la soluzione 'Prealpi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Prealpi

P Padova R Roma E Empoli A Ancona L Livorno P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quelle Venete comprendono il Pasubio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Prealpi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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