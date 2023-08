Non colpita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non colpita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANCATA

Significato/Curiosita : Non colpita

Fiorentini. colpita da improvviso benessere, su anica, archiviodelcinemaitaliano.it. (en) colpita da improvviso benessere, su imdb, imdb.com. (en) colpita da improvviso... Palla mancata che permette al battitore di raggiungere la prima base, il classificatore ufficiale indicherà uno strikeout e una palla mancata." la pb... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

