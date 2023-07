Il capoluogo del Piemonte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il capoluogo del Piemonte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TORINO

Significato/Curiosita : Il capoluogo del piemonte

Non sempre, il nome del capoluogo della circoscrizione amministrativa coincide con quello dell'istituzione stessa. si parla di capoluogo di comune quando... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi torino (disambigua). torino (afi: /to'rino/, ascolta[·info]; in piemontese turin [ty'r]... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Il capoluogo del Piemonte : capoluogo; piemonte; Città russa capoluogo del territorio dell Altaj; Regione austriaca con capoluogo Klagenfurt; Il capoluogo della Stiria; Il capoluogo della Ciociaria; Regione tedesca con capoluogo Erfurt; Un fiume piemonte se affluente destro del Po; Località piemonte se sul Toce; Si leggono in piemonte e in Sardegna; In piemonte ospita la Basilica di San Gaudenzio; Un intercalare piemonte se;

Cerca altre Definizioni