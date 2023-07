Capace di trascinare all entusiasmo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capace di trascinare all entusiasmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESALTANTE

Significato/Curiosita : Capace di trascinare all entusiasmo

Non si fa trascinare dai facili entusiasmi, non tentenna e non ha paura di osare e di andare contro una cultura sociale, lontana dalla legge di dio. lo... Davidemaggio.it ^ italia's got talent, gli spettatori dello speciale: “show esaltante” | davidemaggio.it ^ scotti non condurrà «america' s got talent» ^ talenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

