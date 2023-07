Investire e trascinare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Investire e trascinare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TRAVOLGERE

Delle città provocassero malattie biologiche e sociali, causa di un degrado psicologico che può trascinare le persone verso i vizi, come l'alcolismo, o... In un veicolo come un'automobile, finendo, poi, involontariamente per travolgere e uccidere un pedone). si tratta di omicidio volontario solo quando l'omicida... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Investire e trascinare : investire; trascinare; investire una nave; investire della carica; trascinare via con furia; trascinare a sinistra; trascinare nello scandalo; Si usa per sollevare o trascinare pesi; trascinare ciò che non può muoversi da solo;

