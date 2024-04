La Soluzione ♚ Entusiasmo giovanile La definizione e la soluzione di 6 lettere: Entusiasmo giovanile. ARDORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Entusiasmo giovanile: Ardore (Ardùri in calabrese, Ardor, d in greco bizantino) è un comune italiano di 4 785 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria in Calabria, sulla costa jonica. Sostantivo Significato e Curiosità su: Ardore (Ardùri in calabrese, Ardor, d in greco bizantino) è un comune italiano di 4 785 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria in Calabria, sulla costa jonica. ardore m sing(pl.: ardori) calore intenso sprigionato dal sole, dal fuoco o da materia incandescente o in fiamme intensità di affetti o di passioni Sillabazione ar | dó | re Pronuncia IPA: /ar'dore/ Etimologia / Derivazione dal latino ardor , derivazione di ardeo cioè "ardere" Sinonimi (di un sentimento) calore, calorosità, eccitazione, ebbrezza

calore, calorosità, eccitazione, ebbrezza ( senso figurato ) (nell’operare, nell’agire) veemenza, slancio

veemenza, slancio arsura, bruciore, calore, calura

( per estensione ) passione, entusiasmo, trasporto, eccitazione, fede, fervore, infervoramento, passione, vampa, vivacità, fiducia, impeto, intensità, fiamma, fuoco

passione, entusiasmo, trasporto, eccitazione, fede, fervore, infervoramento, passione, vampa, vivacità, fiducia, impeto, intensità, fiamma, fuoco (senso figurato) impegno, alacrità, brama, foga, vigore, zelo, convinzione, desiderio Contrari freddo, fresco, frescura, gelo

( per estensione ) (di un sentimento) freddezza, indifferenza

freddezza, indifferenza (senso figurato) (nell’operare, nell’agire) fiacca, flemma, inerzia, indolenza, pigrizia, lentezza Altre Definizioni con ardore; entusiasmo; giovanile; Il calore dell amore; Il fuoco nelle vene; Hanno perso l entusiasmo iniziale; Entusiasmo nel lavoro; Infiammazione cutanea giovanile; Eruzione cutanea giovanile; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Entusiasmo giovanile

ARDORE

A

R

D

O

R

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Entusiasmo giovanile' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.